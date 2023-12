Persoonlijk record basketballer Antetokounmpo met 64 punten

Basketballer Giannis Antetokounmpo heeft in de wedstrijd van Milwaukee Bucks tegen Indiana Pacers 64 punten gemaakt. Nooit eerder kwam een speler tot zoveel punten voor de Bucks. Zijn persoonlijk record stond tot nu toe op 55 punten. Mede dankzij de puntenreeks van Antetokounmpo wonnen de Bucks de wedstrijd met 140-126.

Bij de Pacers was Tyrese Haliburton topscorer met 22 punten. De wedstrijd eindigde voor Antetokounmpo ondanks zijn record in mineur. Hij wilde na zijn bijzonder prestatie de wedstrijdbal hebben, maar de Pacers hadden de bal aan Oscar Tshiebwe geven, omdat hij zijn eerste punten had gemaakt. Dit leidde tot ergernis bij Antetokounmpo en zijn teamgenoten. Maar hij kreeg de bal uiteindelijk toch.

Detroit Pistons zorgde voor een negatief clubrecord. Tegen Philadelphia 76ers leed de ploeg de 21e nederlaag op rij van dit seizoen. Joel Embiid was met 41 punten het beste op dreef bij de 76ers, die de wedstrijd met 122-119 wonnen. Bojan Bogdanovic maakte 33 punten voor de Pistons, maar kon zijn ploeg hiermee niet naar de overwinning leiden.