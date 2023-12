Poetin kritisch op IOC-besluit over Russische deelname aan Spelen

De Russische president Vladimir Poetin is niet onverdeeld enthousiast over de deelname van individuele Russische sporters aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Poetin wil meer onderzoek naar wat de betekenis is van de voorwaarden die het IOC heeft gesteld, zoals het alleen mogen meedoen onder neutrale vlag en het niet actief steunen van de oorlog in Oekraïne.

Poetin is overwegend kritisch op het besluit van het IOC. “Ik steun het als sporters willen meedoen aan de Spelen, maar we moeten eerst zorgvuldig onderzoek doen naar de voorwaarden die het IOC heeft gesteld. Als deze bedoeld zijn om de beste Russische atleten de pas af te snijden en te laten zien dat de Russische sport op sterven na dood is, dan moet je je afvragen of je er überhaupt heen gaat. Als het IOC zo doorgaat, gaat de olympische beweging ten onder”, zei de president op zijn jaarlijkse persconferentie.

Russische en Belarussische teams mogen niet meedoen aan de Spelen, maakte het IOC vorige week bekend. De deelname van atleten uit beide landen was lange tijd onzeker als gevolg van de Russische inval vorig jaar in Oekraïne.