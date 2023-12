Vier jaar schorsing Italiaanse winnaar EK-zilver op steeplechase

De Italiaanse atleet Ahmed Abdelwahed is voor vier jaar geschorst wegens doping. De winnaar van de zilveren medaille op de steeplechase bij de EK atletiek vorig jaar in München is betrapt op het gebruik van het verboden middel meldonium, meldde de Athletics Integrity Unit (AIU), de onafhankelijke instantie die dopingzaken in de atletiek behandelt.

De schorsing betekent ook dat de 26-jarige Italiaan zijn medaille moet inleveren. Hij kan nog in beroep gaan tegen zijn straf bij het internationaal sporttribunaal (CAS).

Abdelwahed liep op de EK in München naar de tweede plaats op de 3000 meter steeplechase in 8.22,35. Alleen de Fin Topi Raitanen (8.21,80) was sneller. De Italiaan testte positief bij een dopingcontrole na de race.