Belgrado organiseert in juni EK Zwemmen

De Europese kampioenschappen zwemmen vinden volgend jaar van 10 tot en met 23 juni plaats in het Servische Belgrado. Dat maakte de Europese zwembond LEN bekend. Oorspronkelijk waren de EK gepland in het Russische Kazan. Door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne was dit niet meer mogelijk.

De EK bieden de zwemmers een laatste kans om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen in Parijs, die van 26 juli tot en met 11 augustus op het programma staan.

De laatste Europese kampioenschappen zwemmen waren in 2022 in Rome.