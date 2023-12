Clippers verslaan ook Warriors en boeken zesde zege op rij in NBA

De basketballers van Los Angeles Clippers hebben in de NBA ook gewonnen van Golden State Warriors. De Clippers boekten al de zesde zege op een rij. Het werd in LA 121-113.

James Harden was namens de Clippers goed voor 28 punten en Kawhi Leonard nam er 27 voor zijn rekening. Aan de zijde van de Warriors was Klay Thompson zelfs goed voor 30 punten.

De bezoekers moesten het stellen zonder Draymond Green, die voor onbepaalde tijd is geschorst. Hij sloeg eerder in de week een speler van Phoenix Suns in het gezicht.

De Clippers zijn nog foutloos in de maand december. Begin deze maand wonnen ze met 113-112 van de Warriors en sindsdien wonnen ze vijf keer op rij, telkens met minimaal honderd gemaakte punten.