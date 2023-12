Darttalent Van Veen (21) gooit zijn leven na WK helemaal om

Het leven van darttalent Gian van Veen is dit jaar compleet veranderd. En op basis van zijn goede prestaties op steeds grotere toernooien staat er in 2024 nog meer te gebeuren. De 21-jarige Gelderlander heeft zijn deeltijdbaan op Schiphol niet meer nodig, waardoor hij zich helemaal kan toeleggen op zijn sportcarrière. Maar eerst maakt Van Veen zijn droom waar met een optreden op het WK, dat voor hem maandag begint in de eerste ronde tegen Man Lok Leung uit Hongkong.

“Toen ik nog wat jonger was, keek ik elke wedstrijd van het WK. Het moment dat ik alleen de zaal al zie, zal heel mooi zijn”, vertelt Van Veen vanuit Poederoijen, het kleine Gelderse dorp waar hij nog bij zijn ouders woont. Op zijn tiende begon de huidige nummer 45 van de wereld met darten, maar op een professionele carrière had hij zelfs de afgelopen jaren niet gerekend.

Dit jaar brak Van Veen door, met als hoogtepunt een zege op drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen in de kwartfinale van het EK eind oktober. “Veel mensen in het dorp wisten dat ik al jaren met de sport bezig was, maar kennen binnen het darts alleen de naam van Van Gerwen. Toen ze zagen dat ik van hem had gewonnen, wisten ze ineens hoe serieus het was.”

Dat heeft zo zijn praktische gevolgen in de plaats met ruim duizend inwoners. “Nu ik zoveel meer in het nieuws ben geweest, word ik een stuk meer aangekeken en aangesproken. Dat vind ik alleen maar leuk, maar het boodschappen doen duurt nu al wel een half uur in plaats van een kwartier. Als dat zo doorgaat en uiteindelijk drie kwartier duurt, ga ik dat wel anders aanpakken.”

Door het combineren van darts met zijn 24-urige werkweek op Schiphol zat Van Veens leven afgelopen jaar erg vol. Maar vooral door het verdienen van 115.000 pond bruto (ruim 130.000 euro) aan prijzengeld en het strikken van twee nieuwe grote sponsoren is die baan niet meer nodig. “Ik ga veel meer tijd krijgen. Dit jaar wilde ik een uurtje per dag trainen, wat niet altijd lukte. Volgend jaar wil ik naar de 2,5 uur.”

Van Veen kijkt uit naar zijn nieuwe leven, al gaat hij de gezelligheid van zijn collega’s wel missen. “Andere darters hebben me er voor gewaarschuwd dat een leven zonder ander werk je lui kan maken. Dus ik moet nog een vaste routine gaan krijgen. Ik wil meer aan de slag met voedingscoaching en conditietraining.”

Van Veen verwacht dat de Brit Luke Humphries het WK, dat vrijdag begint, gaat winnen. “Ik kan hem op zijn vroegst in de kwartfinale tegenkomen. Mocht ik dan van hem verliezen, heb ik daar zeker vrede mee. Mijn hoofddoel is de tweede ronde overleven.”