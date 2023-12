Handbalster Polman niet meer in actie op WK

Handbalster Estavana Polman komt tijdens het WK niet meer in actie. De 31-jarige Polman ondervindt hinder van een lichte kuitblessure, aldus de handbalbond. Volgens de bond gaat het om een maatregel uit voorzorg.

Polman is teruggekeerd naar Nederland en bondscoach Per Johansson heeft besloten geen vervangster voor haar op te roepen.

“Ik was heel graag bij de ploeg gebleven, maar het is helaas een verstandige keuze om niet meer te spelen. Het seizoen is nog lang. Het is voor mij nu tijd om terug te gaan naar mijn gezin, maar het toernooi is nog niet over. Ik ga de meiden thuis voor de buis aanmoedigen. Ik ben trots op de ploeg en hoop dat ze het WK op een goede manier kunnen afsluiten”, aldus Polman, die de blessure opliep in de kwartfinale tegen Noorwegen.

Oranje verloor met 30-23 van Noorwegen en kan hooguit nog vijfde worden. Het vervolg van het toernooi is van belang voor een goede uitgangspositie op het OKT.

Vrijdag is Montenegro de tegenstander van Nederland. Het duel begint om 14.30 uur.