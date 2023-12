Handbalsters gaan voor plek vijf op WK na winst op Montenegro

De Nederlandse handbaldames kunnen nog vijfde worden op het WK. Oranje won in Denemarken met 28-25 van Montenegro. Door de winst speelt het komend weekend tegen Duitsland om de vijfde plaats.

Nederland, dat het zonder de geblesseerde Estavana Polman moest doen, begon voor vrijwel voor lege tribunes matig aan de wedstrijd. Daardoor keek de ploeg van bondscoach Per Johansson al snel tegen een achterstand aan. Oranje miste kansen en daar profiteerde Montenegro van, vaak door snel te counteren. Het Nederlandse team wist die achterstand ondanks dat goed te maken. Na een 14-13-voorsprong bij rust werd het na de pauze uiteindelijk 28-25.

In de kwartfinales was Noorwegen dinsdag te sterk, waardoor Oranje veroordeeld was tot een duel met Montenegro. Dat land vecht later met Tsjechi√ę, dat van Duitsland verloor, om de zevende plek.

Denemarken, Noorwegen, Zweden en Frankrijk maken als enige nog kans op de wereldtitel. De halve finales zijn later vrijdag.

De wedstrijd tussen Nederland en Duitsland is zondag.