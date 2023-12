Kunstrijdster Van Zundert mist EK door privéomstandigheden

Kunstschaatsster Lindsay van Zundert heeft zich teruggetrokken voor de EK in Litouwen. Dat doet ze op advies van haar coaches, meldde de KNSB. De 18-jarige Van Zundert had zich al geplaatst voor het toernooi, maar slaat de kampioenschappen over vanwege privéomstandigheden.

“Door privéomstandigheden heeft Lindsay de laatste tijd niet genoeg kunnen trainen om competitief te kunnen zijn in Kaunas. Daarom hebben we in gezamenlijk overleg besloten dat het beter is om niet deel te nemen aan het EK”, aldus de schaatsbond. De KNSB spreekt van een moeilijke, maar juiste beslissing.

Van Zundert werd twee jaar geleden zestiende op de WK in Stockholm. Daardoor plaatste zij zich als eerste Nederlandse sinds 1976 voor de Olympische Winterspelen. Op de Spelen vorig jaar in Beijing werd ze 18e.

Nederland doet bij de paren mee met Daria Danilova en Michel Tsiba en bij het ijsdansen met Hanna Jakucs en Alessio Galli.

De EK in Litouwen beginnen op 8 januari volgend jaar en duren een week. De Europese kampioenschappen zijn de laatste jaren bij de vrouwen gedomineerd door Russinnen.