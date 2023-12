Nederlandse darter Doets opent WK in Londen

De Nederlander Kevin Doets speelt vrijdagavond de openingswedstrijd van het WK darts in Londen. De 25-jarige darter neemt het in de eerste ronde op tegen de Amerikaan Stowe Buntz. Bij winst treft Doets dezelfde avond nog titelverdediger Michael Smith. De 33-jarige Brit versloeg begin dit jaar drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen in de finale.

Niels Zonneveld is zondag de tweede Nederlander die zijn opwachting maakt, tegen de 55-jarige Brit Darren Webster. Nummer 2 van de wereld en drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen speelt dinsdag in de tweede ronde tegen Keane Barry of Reynaldo Rivera. Raymond van Barneveld treft volgende week vrijdag Radek Szaganski of Marko Kantele in de tweede ronde.

Ook de Nederlanders Dirk van Duijvenbode, Danny Noppert, Christian Kist, Jermaine Wattimena, Wessel Nijman, Richard Veenstra, Berry van Peer en Gian van Veen doen mee aan het wereldkampioenschap. De in Limburg geboren Jules van Dongen doet mee als Amerikaan.

De als derde geplaatste Brit Luke Humphries is door zijn recente vorm een van de titelfavorieten. De finale is op 3 januari in het Alexandra Palace in Londen.