Russische olympisch comité noemt criteria IOC vernederend

Stanislav Pozdniakov, de voorzitter van het Russisch olympisch comité, heeft op een persconferentie uitgehaald naar het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Volgens Pozdniakov zijn de criteria waaraan Russische atleten moeten voldoen om deel te nemen aan de Olympische Spelen van volgende zomer in Parijs “vernederend”.

Het IOC besliste vorige week dat Russische en Belarussische atleten mogen deelnemen aan de Spelen in de Franse hoofdstad. Er zijn wel voorwaarden. Zo dienen de sporters onder neutrale vlag aan te treden en mogen ze de Russische invasie in Oekraïne niet openlijk steunen. Op dit moment voldoen slechts acht Russische atleten aan de voorwaarden en drie Wit-Russische atleten.

“Met de verzonnen criteria en parameters, die niet alleen in strijd zijn met het olympisch handvest, maar ook zijn principes compleet devalueren, heeft het IOC een bewuste campagne gestart om onze atleten te ‘neutraliseren'”, aldus Pozdniakov. “De kunstmatige en politiek gemotiveerde voorwaarden schakelen een meerderheid van Russische atleten uit en plaatsen anderen in een situatie van ongelijkheid, waardoor eerlijke concurrentie onmogelijk is. Dat slechts elf atleten van twee landen momenteel in aanmerking komen, is vernederend. De droom van duizenden atleten wordt afgenomen.”

Pozdniakov riep de geselecteerde Russen op om “alle voorwaarden grondig te onderzoeken”. “Ze mogen geen gijzelaars worden van de belangen van anderen”, stelde hij.

De Spelen beginnen op 26 juli en duren tot en met 11 augustus.