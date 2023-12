Shorttracker Sjinkie Knegt is bij de wereldbekerwedstrijden in Seoul direct uitgeschakeld op de 500 meter en 1500 meter. In Zuid-Korea maakte de 34-jarige Nederlander zijn rentree nadat hij bij de eerste drie wereldbekers werd gepasseerd.

Bij de 500 meter eindigde Knegt als vijfde in zijn race. Op de 1500 meter werd hij vierde.

De Fries schaatste in Seoul in plaats van de geblesseerde Melle van ’t Wout. Doorgaans krijgt Van ’t Wout de voorkeur.