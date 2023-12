Skateboardsters Roos Zwetsloot en Keet Oldenbeuving staan in de halve finale van de WK in Tokio. In de kwartfinales van het onderdeel street werd Zwetsloot zevende met een score van 63,01, Oldenbeuving werd met 52,13 elfde.

Om de halve finale te halen moesten de Nederlandse skateboardsters bij de eerste zestien deelnemers eindigen. De Australische Chloe Covell had met 77,26 de beste score.

De halve finale van de WK is zaterdag.