Skeletonster Bos pakt eerste wereldbekerzege van het seizoen

Skeletonster Kimberley Bos heeft bij de wereldbekerwedstrijd in Innsbruck haar eerste zege van het seizoen behaald. De 30-jarige Edese bleef op de Oostenrijkse ijsbaan de Italiaanse Valentina Margaglio en de Britse Tabitha Stoecker nipt voor.

Bos begon met een kleine voorsprong op Margaglio als laatste aan de tweede heat. Ze raakte bij de start haar marge kwijt, maar maakte dat in het tweede deel van de baan goed. Aan de meet was ze na een run van 53,98 seconden en een totaal van 1.47,91 0,17 seconde sneller dan Margaglio en 0,20 seconde dan Stoecker.

De skeletonster had eerder met 53,93 seconden de beste tijd neergezet in de eerste heat. Ze was toen 0,01 seconden sneller dan de Canadese Mirela Rahneva en 0,04 seconde eerder beneden dan Stoecker.

Bos eindigde als achtste in de eerste wereldbekerwedstrijd in China en vorige week als derde in La Plagne in Frankrijk. Met 585 punten heeft ze ook de leiding genomen in het wereldbekerklassement.

Vorig jaar won Bos eveneens de wereldbekerwedstrijd in Innsbruck. Dat was toen haar tweede zege van het seizoen. In totaal heeft ze vijf wereldbekerwedstrijden gewonnen.