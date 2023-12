De WK judo worden volgend jaar van 19 tot en met 24 mei in Abu Dhabi gehouden. Dat maakte de Internationale Judofederatie (IJF) bekend. Op de WK hebben de Nederlandse judoka’s nog een kans om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen, die van 26 juli tot en met 11 augustus plaatsvinden in Parijs.

In Abu Dhabi wordt sinds 2014 een Grand Slam georganiseerd. De laatste WK werden in mei in Doha gehouden.