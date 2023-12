Autocoureur Jenson Button rijdt volgend jaar het WK lange afstand. De 43-jarige Brit gaat achter het stuur zitten van een Porsche van Jota Sport.

Het WK endurance bevat volgend jaar acht races, met als hoogtepunt de 24 uur van Le Mans. Button werd in 2009 wereldkampioen in de Formule 1 en reed 306 races in de koningsklasse van de autosport.

De Nederlander Nyck de Vries komt volgend jaar voor Toyota uit in het WK endurance.