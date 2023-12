Goud voor gemengde aflossingsploeg bij wereldbeker shorttrack

De Nederlandse shorttrackers hebben in een chaotische race goud gewonnen op de gemengde aflossing van de wereldbeker in Seoul. De ploeg van bondscoach Niels Kerstholt veroverde de leiding in het klassement voor de wereldbeker.

Jens van ’t Wout, Xandra Velzeboer, Teun Boer en Selma Poutsma namen snel de leiding in de race. Maar vlak voor de finish kwamen Van ’t Wout en de Koreaan Park Ji-won ten val. De jury oordeelde dat de race zonder de Koreanen moest worden overgereden. Vervolgens reed Nederland met Kay Huisman in de ploeg voor Boer naar de winst.

De Verenigde Staten eindigden als tweede maar werden gediskwalificeerd. Daardoor was het het zilver voor Italiƫ.