Nederlandse ijshockeyers winnen met 23-1 van Thailand in OKT

De Nederlandse ijshockeyers hebben Thailand met 23-1 ruimschoots verslagen in de tweede wedstrijd van het tweede olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Tilburg. Alleen in de eerste periode van de wedstrijd wisten de Thaise tegenstanders een goal te scoren.

Jordy Verkiel scoorde na drie minuten de 1-0. Daarna volgden vele goals van de Nederlanders, voor wie Thailand een makkelijke tegenstander was.

Vrijdag won Nederland al met 8-2 van Georgiƫ. Oranje moet eerste worden in deze poule met verder alleen nog Spanje als tegenstander om door te gaan naar het derde kwalificatietoernooi. Daarna volgt nog een beslissend OKT. Nederland speelt maandagmiddag tegen Spanje.