Skateboardsters Zwetsloot en Oldenbeuving missen finale van WK

Skateboardsters Roos Zwetsloot en Keet Oldenbeuving zijn gestrand in de halve finales van de WK in Tokio. Ze slaagden er niet in om zich bij de beste acht te scharen die aan de eindstrijd mogen deelnemen.

Zwetsloot werd tiende met een score van 219,24. Oldenbeuving eindigde als dertiende (191,92). De Australische Chloe Covell plaatste zich met de beste score (259,56) voor de finale.

Zwetsloot eindigde als vijfde op de Olympische Spelen van 2021 in Tokio. Dit keer was de concurrentie veel groter. Maar liefst vijf Japanse deelneemsters kwalificeerden zich voor de finale.