Wereldkampioene Flury wint voor eerst wereldbeker op de afdaling

Skiester Jasmine Flury heeft voor het eerst een afdaling meetellend voor de wereldbeker gewonnen. De Zwitserse klopte haar landgenote Joana Hählen in het Franse Val d’Isère. Cornelia Hütter uit Oostenrijk werd derde.

De 30-jarige Flury veroverde in februari verrassend de wereldtitel op de afdaling. Nu heeft ze dan eindelijk ook een wedstrijd voor de wereldbeker op die discipline gewonnen. De Amerikaanse Mikaela Shiffrin ontbrak in Val d’Isère. Ze blijft het klassement om de wereldbeker wel aanvoeren.

Flury won één keer eerder een wereldbekerwedstrijd. Ze was in 2017 de snelste op de Super-G in het Zwitserse Sankt Moritz.