Basketballers Warriors nu wel succesvol zonder geschorste Green

De basketballers van Golden State Warriors hebben eindelijk weer reden tot lachen. De ploeg uit San Francisco boekte met de winst op Brooklyn Nets (124-120) de eerste overwinning sinds de schorsing van Draymond Green, die vorige week Phoenix-speler Jusuf Nurkic in het gezicht sloeg.

Stephen Curry maakte in het laatste kwart 12 punten op rij en kwam uit op een totaal van 37. Ook Klay Thompson was met 24 punten goed op dreef voor de ploeg die voorlopig slechts elfde staat in de westelijke divisie van de Amerikaanse competitie NBA.

Met name met dank aan Kawhi Leonard, goed voor 36 punten, boekte Los Angeles Clippers tegen New York Knicks (144-122) de zevende overwinning op rij. Joel Embiid kwam namens Philadelphia 76ers tot 42 punten en 15 rebounds. De nummer 2 in de oostelijke divisie versloeg mede daardoor Charlotte Hornets met liefst 135-82. Het betekende voor Charlotte de grootste nederlaag in de clubgeschiedenis.