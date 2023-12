Handbalsters winnen op WK strijd om vijfde plaats van Duitsland

De handbalsters hebben de strijd om de vijfde plaats op het wereldkampioenschap overtuigend gewonnen van Duitsland: 30-26. De ploeg van bondscoach Per Johansson leidde bij rust al met 16-7 en hield in de tweede helft die ruime voorsprong lang vast. Pas in de slotfase wisten de Duitse vrouwen iets van de achterstand af te knabbelen, maar de zege van Oranje kwam geen moment in gevaar.

De vijfde plek in de eindstand is belangrijk met het oog op het olympisch kwalificatietoernooi in april. Oranje kan rekenen op een gunstiger indeling bij de strijd om een ticket voor de Spelen in Parijs. Het handbalverbond NHV is kandidaat om het toernooi te organiseren.

Angela Malestein was in de wedstrijd tegen Duitsland topscorer aan Nederlandse zijde met zeven treffers. Bo van Wetering en Larissa Nusser scoorden ieder vijf keer.

Bondscoach Johansson miste drie belangrijke speelsters tegen Duitsland. Cirkelspeelster Nikita van der Vliet was ziek, linkerhoekspeelster Zo√ę Sprengers kampte met een blessure en aanvoerster Lois Abbingh ontbrak vanwege priv√©omstandigheden.

Hun afwezigheid had amper effect op het spel tegen Duitsland. Vanaf het begin domineerde Nederland en na een kwartier stond het al 7-2. Die score liep alleen maar verder op. In de tweede helft vocht Duitsland wel terug, maar de marge bleef eigenlijk moeiteloos op acht doelpunten hangen. Pas in de laatste minuten, toen de speelsters van Oranje wat verslapten in de concentratie, kreeg de tegenstander iets te makkelijk de ruimte om te scoren en de achterstand draaglijk te maken.

De handbalsters kunnen terugkijken op een goed toernooi, want de ploeg won acht van de negen wedstrijden. In de groepsfase en de hoofdronde was Oranje onstuitbaar, maar in de kwartfinales kwam de opmars abrupt ten einde. Noorwegen bleek een klasse beter en won met 30-23. De ploeg herpakte zich door in de resterende plaatsingswedstrijden eerst Montenegro te verslaan en stelde de maximaal haalbare vijfde plaats veilig met de winst op Duitsland.