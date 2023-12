Havik en Van Schip winnen zesdaagse van Rotterdam

Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip hebben de zesdaagse van Rotterdam op hun naam gebracht. De wereldkampioenen op de koppelkoers pakten zondag op de slotdag in de afsluitende koppelkoers een beslissende ronde voorsprong op de Belgische leiders Lindsay De Vylder en Jules Hesters. Vincent Hoppezak en Philip Heijnen eindigden als derde op twee ronden.

Havik veroverde de zege in Ahoy voor de derde keer op rij. Vorig jaar won hij aan de zijde van Niki Terpstra, die na de zesdaagse zijn loopbaan beëindigde. In 2020 was Havik succesvol met Wim Stroetinga.

De Vylder en Hesters begonnen als leiders aan de laatste dag. Nog vier andere koppels bevonden zich in dezelfde ronde. Havik en Van Schip stonden tweede, maar namen de koppositie over door een ronde voorsprong te nemen. “De Belgen hadden wel veel punten voor. Ik zat de hele tijd bij hen in het wiel, maar zat één keer even te slapen. Gelukkig wisten we wel dat als we zouden blijven rijden dat ze niet terug konden komen”, zei Havik na afloop voor de camera van Ziggo Sport.

Van Schip had genoten van het publiek in Ahoy. “Het was echt kicken. Het enthousiasme van de mensen op de tribune heeft mij echt kippenvel bezorgd. Dat staat nu nog op mijn armen.”