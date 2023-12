IJshockeyers uitgeschakeld voor kwalificatie Spelen na verlies

De Nederlandse ijshockeyers zijn uitgeschakeld voor kwalificatie voor de Olympische Winterspelen. Oranje verloor bij het tweede olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Tilburg de derde en laatste wedstrijd met 4-3 van Spanje en moest daardoor de eerste plaats in de poule aan de Spanjaarden laten. Alleen de nummer 1 in de groep plaatste zich voor de derde kwalificatieronde.

Nederland was het toernooi voor eigen publiek goed begonnen met een overwinning op Georgiƫ (8-2) en een monsterzege op Thailand (23-1). Tegen Spanje namen de mannen in de eerste periode een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Danny Stempher. In de tweede periode scoorden de Spanjaarden drie keer op rij. Maar Guus van Nes en Jay Huisman brachten Nederland op gelijke hoogte.

In de derde periode was het toch weer raak van Spanje. De Nederlandse mannen slaagden er daarna niet meer in deze achterstand goed te maken.