Nederlandse veldlooptitels voor Laros en Koster

Niels Laros heeft in Eersel zijn eerste Nederlandse titel veldlopen bij de senioren veroverd. De 18-jarige Brabander won de lange cross (9700 meter) in 28.12 minuten. Hij kwam 10 seconden eerder over de finishlijn dan Nik Lemmink (28.22). Bas van Hooren liep naar het brons (28.32).

Laros liep vorige week nog naar het zilver bij de EK veldlopen in Brussel, maar daar kwam hij uit in de juniorencategorie. Laros werd in de cross vlak voor de finish nog voorbijgelopen door de Deen Axel Vang Christensen.

Maureen Koster greep in Eersel de Nederlandse titel bij de vrouwen. De Boskoopse kwam solo over de meet in 32.33 minuten. Emmy van den Berg pakte 25 seconden later het zilver (32.58), Jacelyn Gruppen rende naar het brons (33.17).

Ook de 31-jarige Koster won een week geleden zilver op de EK, maar dan als lid van de gemengde estafetteploeg.