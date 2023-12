Opnieuw succes veldrijdster Alvarado in wereldbeker

Veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado heeft haar derde wereldbekerzege van het seizoen geboekt. De Rotterdamse van Alpecin-Deceuninck was duidelijk de beste in de cross van Namen en vergrootte daarmee haar voorsprong in het klassement.

Achter haar sprintte landgenote Puck Pieterse nog net naar de tweede plek. Met een balende Lucinda Brand als derde werd het opnieuw een volledig Nederlands podium.

Fem van Empel, zaterdag winnares van de cross van Herentals, had zich afgemeld. Ze had nog wat last van een eerdere val tijdens een trainingsstage en was bovendien licht verkouden.

Alvarado zag meteen na de start de Italiaanse Sara Casasola bergop de leiding nemen, maar denderde er op het parcours rond de Citadel al snel voorbij. Ze had gezien dat voorname concurrentes als Pieterse en Brand problemen hadden in de eerste ronde. “Maar dat ik zo makkelijk een voorsprong kreeg had ik niet verwacht. Ik heb een vermoeiende week achter de rug en was er daarom zaterdag ook niet bij in Herentals”, vertelde de winnares in het flashinterview na de race.

Met Pieterse en Brand, tussen 2018 en 2021 vier keer op rij winnares in Namen, kreeg ze naar eigen zeggen “twee hardrijders” achter zich aan. Maar de voorsprong kwam eigenlijk nooit in gevaar. “Het is de eerste keer dat ik hier win. Dat dagje extra rust heeft me wellicht geholpen, maar ik heb ook een bijna foutloze wedstrijd gereden.”

Brand (34) mopperde met name over de ruimte die ze de dertien jaar jongere Pieterse had geboden om nog te passeren. “Stom, dat mag me zeker op mijn leeftijd niet gebeuren.” Brand staat na acht wedstrijden tweede in de wereldbekerstand, op ruime afstand van Alvarado.