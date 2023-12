Oud-tafeltenniscoach Bakker, die Vriesekoop trainde, overleden

Oud-tafeltenniscoach Gerard Bakker is op 84-jarige leeftijd overleden in Leiden. De tafeltennisbond NTTB heeft dat zondag bevestigd. Bakker was even succesvol als omstreden. Hij was de coach die in de jaren tachtig van de vorige eeuw Bettine Vriesekoop met een strenge trainingsmethode naar de wereldtop leidde. Hun samenwerking eindigde na de Olympische Spelen van 1988, toen Vriesekoop door Bakker publiekelijk werd vernederd.

Vriesekoop was in haar topjaren veruit de beste speelster van Europa. De in Hazerswoude geboren tafeltennisster werd onder Bakker een keer Europees kampioen in het enkelspel (1982) en won twee keer het Europese Top 12-toernooi (1982 en 1985). Mondiaal gezien waren alleen de speelsters uit China beter.

Bakker eiste totale toewijding en Vriesekoop kwam langzaam maar zeker in opstand. Op de Olympische Spelen van 1988 in Seoul, direct na haar winst in de achtste finales, werd ze door coach Bakker publiekelijk hard aangepakt. Ze zou niet geconcentreerd genoeg hebben gespeeld. Een uur later moest ze de kwartfinales spelen, maar verloor die. Direct na de Spelen brak Vriesekoop met Bakker en stopte ze tijdelijk met haar sport.

Als speler was Bakker zelf ook redelijk succesvol: hij stond zeven keer in de finale van een NK en werd drie keer Nederlands kampioen in het mannendubbel. Bakker speelde 41 interlands voor het Nederlands team.