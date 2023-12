Shorttracksters Velzeboer en Poutsma delen het goud op 500 meter

Selma Poutsma en Xandra Velzeboer hebben bij de wereldbekerwedstrijden shorttrack samen het goud veroverd op de 500 meter. Poutsma zette vanaf de koppositie de sprint in en zag Velzeboer nog net haar schaats op hetzelfde moment over de streep duwen. Voor Poutsma was het haar eerste individuele wereldbekergoud, Velzeboer had alleen al dit seizoen twee keer eerder goud veroverd op de kortste afstand.

Poutsma werd vorige week in Beijing nog tweede achter Velzeboer, die regerend wereldkampioen is op de 500 en 1000 meter.

Itzhak de Laat eindigde als vierde in de finale op de 1500 meter.