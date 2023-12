Sloveen Pogacar voor het eerst van start in Ronde van Italië

De Sloveen Tadej Pogacar doet komend jaar voor het eerst mee aan de Ronde van Italië. Dat heeft de organisatie van de rittenkoers bekendgemaakt. Het is nog niet bekend of de 25-jarige renner van UAE Team Emirates daardoor de Tour de France in juli laat schieten.

Pogacar won de Ronde van Frankrijk al twee keer en werd in 2019 derde in de Vuelta. De Giro d’Italia was de laatste grote rittenkoers waar de Sloveen nog niet aan de start verscheen.

De Giro van komend jaar, de 107e editie, begint op 4 mei in Turijn en eindigt op 26 mei in Rome. Er staan vijf etappes in het hooggebergte en twee tijdritten op het programma. Primoz Roglic, landgenoot van Pogacar, won de koers dit jaar namens Jumbo-Visma.