Tennisster Lamens prolongeert nationale titel

Tennisster Suzan Lamens heeft voor het derde jaar op rij de nationale titel veroverd. De 24-jarige speelster uit Berkel en Rodenrijs was in Amstelveen in de finale in twee sets te sterk voor Annelin Bakker. De setstanden waren twee keer 6-3. De 18-jarige Bakker had via de kwalificaties het hoofdtoernooi bereikt.

Lamens had zich ten koste van Isis van den Broek voor de eindstrijd geplaatst. Bakker, afkomstig uit het Groningse Haren, was in de halve finales te sterk geweest voor Rose Marie Nijkamp. Ze had al vijf singles en drie dubbelpartijen achter de rug.

Lamens liep na een tweede break in de eerste set uit naar 6-3. In de tweede set pakte ze de break al in de tweede game maar liet ze in de zevende game (bij 5-2) vier matchpoints liggen op de service van Bakker. Op eigen opslag volgde de beslissing alsnog, maar ook pas bij het zevende wedstrijdpunt.

“Het was best pittig, ik moest vanaf het begin aanstaan”, sprak ze meteen na de partij op de baan. “Het is lekker om met deze wedstrijden op zak naar AustraliĆ« af te reizen.” Daar hoopt ze zich in januari te kwalificeren voor de Australian Open.