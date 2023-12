Wattimena ten koste van Sherrock naar tweede ronde van WK darts

Jermaine Wattimena heeft ten koste van Fallon Sherrock de tweede ronde van het WK darts bereikt. Hij versloeg in Londen de Engelse speelster met 3-1.

Sherrock behaalde in december 2019 als eerste een WK-overwinning op een man. Ze versloeg toen landgenoot Ted Evetts en drong tijdens dat WK door tot de derde ronde.

De strijd tussen Wattimena en Sherrock ging lang gelijk op. Bij een stand van 2-1 in sets voor Wattimena kreeg Sherrock de kans om er een vijfde set uit te slepen, maar slaagde er niet in om uit te gooien met 16 punten. Wattimena maakte het daarna wel af en besliste daarmee de partij in zijn voordeel.

In de tweede ronde treft Wattimena de Duitser Martin Schindler.