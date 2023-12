Zwemmer Thomas Jansen heeft het bijna 27 jaar oude nationale record van Marcel Wouda op de 400 meter wisselslag geëvenaard. De 22-jarige Jansen, afkomstig uit Berkel en Rodenrijs, kwam op de NK kortebaan in Den Haag tot 4.05,41. Dat is precies dezelfde tijd als waarmee Wouda in februari 1997 in Parijs het wereldrecord pakte.

Jansen werd vorige week op de EK kortebaan in Roemenië zesde op de 400 meter wisselslag in 4.08,32.