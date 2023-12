Basketballers Boston Celtics onverslaanbaar in eigen huis

De basketballers van Boston Celtics hebben voor de veertiende keer op rij een thuiszege geboekt in de NBA. De koploper in de Eastern Conference won met 114-97 van Orlando Magic. Jaylen Brown was de topschutter met 31 punten, Jayson Tatum noteerde 23 punten. Het was voor de tweede keer binnen drie dagen dat de Celtics wonnen van Magic. Afgelopen vrijdag werd het 128-111 voor de ploeg uit Boston.

Milwaukee Bucks, de nummer 2 in de Eastern Conference, won met 128-119 van Houston Rockets. Damian Lillard onderscheidde zich met 39 punten en 11 assists.

New Orleans Pelicans boekte een monsterzege van 146-110 op San Antonio Spurs. De ploeg uit New Orleans was vooral op dreef met afstandsschoten; 22 keer werd er een 3-punter gemaakt en dat was een clubrecord. CJ McCollum maakte 29 punten voor het winnende team. De Spurs beleven een dramatisch seizoen. Het was al de 21e nederlaag in dit seizoen en de ploeg, waar talent Victor Wembanyama tot 17 punten en 13 rebounds kwam, staat troosteloos onderaan in de Western Conference.