Coach Moyá houdt zorgen over conditie tennisser Nadal

Coach Carlos Moyá maakt zich zorgen over hoe het lichaam van Rafael Nadal zich zal houden in zware partijen op de grand slams. De 37-jarige Nadal maakt begin januari zijn rentree in Brisbane en zal later die maand meedoen aan de Australian Open. De winnaar van 22 grandslamtoernooien speelde door een heupblessure niet meer sinds hij begin van dit jaar in de tweede ronde van het toernooi in Melbourne werd uitgeschakeld.

“De trainingen gaan goed en nu komen de wedstrijden eraan. Het is onmogelijk om tijdens de trainingen dezelfde omstandigheden te hebben als in de wedstrijden”, zegt Moyá op de website van de ATP Tour. “Twijfels heb ik nog wel voor de Australian Open. Spelen om drie gewonnen sets en twee dagen later weer op de baan staan is. Dan is het afwachten of het lichaam die belasting aankan en hoe het lichaam reageert.”

Nadal onderging in juni een operatie en heeft ruim de tijd genomen voor zijn revalidatie. In principe is 2024 zijn laatste jaar. Omdat hij door zijn lange afwezigheid is weggezakt op de wereldranglijst, is hij in Melbourne geen geplaatste speler. Hij kan dus bij de loting al in de eerste ronde aan een sterke speler worden gekoppeld. “Dat is ongunstig om zijn ritme op te bouwen. Ik heb nooit het idee gehad dat Rafa ritme nodig heeft, omdat hij daar te goed voor is. Maar nu is de situatie toch wat anders”, aldus Moyá.