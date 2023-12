KNVB-baas De Jong niet in mensenrechtencommissie FIFA

KNVB-baas Gijs de Jong is niet benoemd in de mensenrechtencommissie van de FIFA. Voetbalbond KNVB bevestigt berichtgeving van Trouw dat niet De Jong, maar de Zwitserse bondsvoorzitter Dominique Blanc heeft plaatsgenomen in de commissie die het bid van Saudi-Arabië voor het WK van 2034 moet evalueren.

De mensenrechtencommissie werd opgericht na het afgelopen WK in Qatar. Het comité gaat zich bezighouden met de rol van de FIFA rond toernooien als het om mensenrechten gaat. De Europese voetbalbond UEFA had De Jong en de Noorse Lise Klaveness naar voren geschoven voor de plaatsen van twee Europese leden. Dat is volgens de krant uiteindelijk één plek geworden en die is naar Blanc gegaan. Volgens de KNVB-baas wilde de FIFA ook nog een externe deskundige. Daardoor was er nog maar plaats voor één Europeaan, naast commissievoorzitter Gibraltar.

“De FIFA wilde niet te veel Europeanen in de commissie. Toen kwam eruit dat Blanc geen onverstandige keuze zou zijn. Hem steunen we volledig”, liet De Jong aan Trouw weten. De secretaris-generaal van de KNVB denkt dat Europa met de Zwitser goed vertegenwoordigd is. “Ik twijfel niet aan zijn inzet, integriteit en kwaliteit. Hij is ook met ons mee geweest op werkbezoeken naar Qatar. We werken ook veel met hem samen.”