Pogacar mikt komend wielerseizoen op de dubbel Giro-Tour

Tadej Pogacar gaat komend wielerjaar de uitdaging aan om zowel de Giro d’Italia als de Tour de France te winnen, een prestatie die voor het laatst werd geleverd door de Italiaan Marco Pantani in 1998. De Sloveense wielrenner van UAE Team Emirates bevestigde zijn plannen tijdens een persconferentie in het Spaanse La Nucía. Zondag hadden de organisatoren van de Giro de komst van de tweevoudig Tourwinnaar naar hun ronde al gemeld.

“Het is altijd al een droom voor me geweest de Giro te rijden, zo dicht bij Slovenië”, vertelde de 25-jarige renner. “Ik ben oud genoeg nu om twee grote rondes in één jaar te rijden. Ik ben klaar voor een nieuwe uitdaging.”

Pogacar won de Tour de France in 2020 en 2021, de afgelopen twee jaar eindigde hij als tweede achter de Deen Jonas Vingegaard. Om revanche te nemen voor die ‘nederlaag’ kondigde zijn ploeg aan een ‘dreamteam’ samen te stellen waarvan onder anderen de Brit Adam Yates, de Spanjaard Juan Ayuso, de Portugees João Almeida en de Fransman Pavel Sivakov zullen deel uitmaken.

Pogacar bereidt zich met zijn ploeg in zuid-oost Spanje voor op het komende wielerseizoen, dat voor hem begint op 2 maart in de Strade Bianche. De Giro duurt van 4 tot en met 26 mei. De Tour is van 29 juni tot en met 21 juli. Het wordt sowieso een druk jaar voor de Sloveen die ook mikt op succes in de wegwedstrijd op de Olympische Spelen van Parijs (4 augustus) en de WK-wegrace op 29 september in Zürich. De Ronde van Vlaanderen, die hij dit jaar won, staat niet op zijn programma.