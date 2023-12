Schakers naar Circustheater voor één speelronde Tata Steel Chess

De grootmeesters die volgende maand naar Wijk aan Zee komen voor Tata Steel Chess, wijken in de negende ronde uit naar een andere locatie. De schaakborden worden dan opgesteld in het AFAS Circustheater Scheveningen. Anish Giri, de winnaar van de laatste editie, presenteerde namens de organisatie de locatie.

Het grootste schaaktoernooi van Nederland is toe aan de 86e editie. De masters spelen hun eerste partij op zaterdag 13 januari. De dertiende en laatste ronde is op zondag 28 januari. Vaste speellocatie is Wijk aan Zee, behalve de negende ronde op dinsdag 23 januari. Op die dag wordt de traditie voortgezet om minstens één ronde op een bijzondere locatie te houden. Zo is er in de afgelopen jaren onder meer geschaakt in het Rijksmuseum in Amsterdam, het Spoorwegmuseum in Utrecht, de Pieterskerk in Leiden en de Johan Cruijff ArenA.

Giri verdedigt zijn titel bij de masters. De Chinese wereldkampioen Ding Liren doet mee, maar de Noorse achtvoudig winnaar Magnus Carlsen ontbreekt. Jorden van Foreest en Max Warmerdam zijn naast Giri de andere twee Nederlanders in het topveld.