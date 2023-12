Skiër Odermatt onverslaanbaar op reuzenslalom

Skiër Marco Odermatt heeft in het Italiaanse Alta Badia ook de derde reuzenslalom van het wereldbekerseizoen gewonnen. De 26-jarige Zwitser hield in de Dolomieten de Oostenrijker Marco Schwarz en de Sloveen Zan Kranjec achter zich.

Odermatt was maandag ruim sneller dan Schwarz (1,05) en Kranjec (1,22). Een dag eerder schreef de Olympisch en wereldkampioen eveneens de reuzenslalom op zijn naam, voor de Kroaat Filip Zubcic en Kranjec.

Het was voor Odermatt alweer de zesde wereldbekerzege op het onderdeel op een rij. In totaal was hij in zijn carrière al zeventien keer de snelste op de reuzenslalom, inclusief de laatste drie wereldbekerwedstrijden van het vorige seizoen.