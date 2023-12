Van der Poel mee naar wereldbekers veldrijden Antwerpen en Gavere

Mathieu van der Poel is opgenomen in de selecties voor de komende wereldbekerwedstrijden veldrijden in Antwerpen (zaterdag 23 december) en Gavere (dinsdag 26 december). De wereldkampioen reed zaterdag in Herentals zijn eerste cross van deze winter en hij won meteen met groot machtsvertoon. Bij de vrouwen maken Ceylin del Carmen Alvarado en wereldkampioene Fem van Empel deel uit van de selectie. Alvarado boekte zondag in Namen haar derde zege in de wereldbeker en zij leidt in het klassement.

Bondscoach Gerben de Knegt kijkt met vertrouwen uit naar beide wedstrijden. “We hebben zaterdag een sterke Mathieu van der Poel aan de start gezien, die toonde dat we hem – zoals verwacht – deze winter weer op hoog niveau in actie gaan zien”, meldt de bondscoach in een persbericht van de wielerbond.

“Ook de andere mannen presteren deze winter bijzonder sterk. Ik was zondag opnieuw onder de indruk van Pim Ronhaar (tweede in de wereldbeker in Namen), die op zware parcoursen goed voor de dag komt en dit seizoen ook een stabiel en hoog niveau haalt. Bij de vrouwen presteren we deze winter ook opnieuw zeer sterk in de gehele breedte. Prestaties waar we zeer tevreden mee mogen zijn”, aldus De Knegt.