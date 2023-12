Basketbalcompetitie BNXT League uit geldzorgen dankzij clubs

De geldzorgen van de Nederlands-Belgische basketbalcompetitie BNXT League zijn in elk geval voor even weggenomen. Bijna alle clubs hebben besloten aandeelhouder te worden van de competitie “om de financiële positie van de competitie een grote impuls te geven”. Op die manier krijgen de clubs ook meer zeggenschap bij beslissingen.

“Financieel heeft onze jonge league het niet makkelijk gehad, daar moet ik eerlijk over zijn”, licht competitievoorzitter Ramses Braakman toe. “Corona en bovenal het onverwacht wegvallen van onze hoofdsponsor BetFirst hebben voor zwaar weer gezorgd. Omdat we pas tweeënhalf seizoen bestaan hadden we niet het vet op de botten dit ‘even’ op te kunnen vangen. De Belgische én Nederlandse clubs hebben zich nu constructief opgesteld en bovenal lef getoond.”

In de BNXT League zitten twintig teams, elf Belgische en negen Nederlandse.