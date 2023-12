De Waard uitgeroepen tot beste hockeyster van 2023

Xan de Waard is door de internationale hockeyfederatie FIH uitgeroepen tot beste hockeyster van 2023. De 28-jarige hockeyster van SCHC kreeg in de verkiezing voor Speelster van het Jaar de meeste stemmen van een expertpanel en van de nationale bonden en de media. Ze is de opvolgster van Oranje-teamgenote Felice Albers, die de prijs vorig jaar kreeg.

De Waard veroverde met het Nederlands elftal in augustus de Europese titel. Dat was het vierde EK-goud op rij voor Oranje.

Thierry Brinkman greep naast de prijs voor Hockeyer van het Jaar. Die prijs ging naar Hardik Singh uit India.

Pirmin Blaak werd uitgeroepen tot beste keeper in 2023.

Josine Koning greep naast de prijs voor beste keepster. Die ging naar Savita uit India.