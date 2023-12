Voormalig halvefinalist James Wade is in zijn eerste partij op het WK darts in Londen al uitgeschakeld. De Canadees Matt Campbell, de nummer 57 van de wereld, was met 3-2 te sterk. De als dertiende geplaatste Wade kwam nog wel met 2-1 voor.

Wade (40) haalde twee jaar geleden nog de halve finale, net als in 2009, 2012 en 2013. De Brit mocht als geplaatste speler de eerste ronde overslaan. Hij is nu de eerste geplaatste speler die het toernooi moet verlaten.