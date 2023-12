Michael van Gerwen heeft zonder al te grote inspanning zijn eerste partij op het WK darts gewonnen. De drievoudig wereldkampioen rekende vlotjes af met de Ier Keane Barry; 3-0 in sets. De Brabander kwam meteen in de tweede ronde in actie en is dus door naar de derde ronde.

Van Gerwen stond in de eerste set een leg af aan Barry en gunde de Ier ook in de tweede set een leg, maar in de derde set gaf hij zijn tegenstander geen kans meer.