Vuelta in 2024 walhalla voor de klimmers

De Ronde van Spanje in 2024 is er een voor de klimmers. De route telt dertien berg- en heuveletappes, met negen keer een aankomst bergop. “Als er iets is wat de Vuelta van 2024 definieert, is het zijn zwaarte. Het zijn etappes waarin de weg kilometer na kilometer omhoog gaat”, zei rondedirecteur Javier Guillen bij de presentatie.

De 79e editie begint op 17 augustus met een vlakke tijdrit van 12 kilometer in de Portugese hoofdstad Lissabon. De ronde eindigt op 8 september met een tijdrit van 22 kilometer in de Spaanse hoofdstad Madrid. De eerste drie etappes worden afgewerkt in Portugal.

De klimmers zullen vooral uitzien naar de vijftiende etappe, een 142 kilometer lange bergetappe die eindigt op de 1843 meter hoge Cuitu Negru, een lange klim met stijgingspercentages van 23 procent. De Amerikaan Sepp Kuss van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma won dit jaar de Vuelta.