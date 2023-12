Wereldtop komt naar Premier Padel-toernooi in Rotterdamse Ahoy

De beste padelspelers ter wereld komen van 9 tot en met 15 september in Ahoy in Rotterdam in actie op een groot toernooi in de Premier Padel-tour. Rotterdam krijgt een evenement in de zogenoemde P1-categorie, de hoogste categorie onder de vier majortoernooien. Bij het toernooi in Ahoy zullen volgens de organisatie alle topspelers aanwezig zijn.

Premier Padel en de World Padel Tour zijn begin dit jaar samengevoegd tot één wereldwijde professionele padeltour, onder toezicht van de International Padel Federation (FIP). Afgelopen seizoen was er een groot toernooi uit de World Padel Tour in de AFAS in Amsterdam. Nu is er een nieuwe tour met 25 toernooien in achttien landen, waaronder een afsluitend toernooi in Barcelona.

De organisatie meldt op de poster van het evenement in Rotterdam alvast de komst van Arturo Coello, de Spaanse nummer 1 van de wereldranglijst. Ook de Argentijnen Martin Di Nenno (4), Agustin Tapia (6) en Franco Stupaczuk (7) doen mee.