De atletes van de 4×400 meter estafette zijn voor het tweede jaar op rij gekozen tot Sportploeg van het Jaar. Dat gebeurde tijdens het Sportgala in Utrecht. Eveline Saalberg, Lieke Klaver, Cathelijn Peeters en Femke Bol liepen afgelopen zomer op de laatste dag van de wereldkampioenschappen in Boedapest naar een historische gouden atletiekmedaille in 3.20,72, de beste wereldjaartijd.

Ze kregen in de verkiezing de meeste stemmen van collega-sporters en de vakjury. Lisanne de Witte, die op de WK in de series uitkwam, stond bij de winnaressen op het podium van DeFabrique om de Jaap Eden Award in ontvangst te nemen uit handen van ex-volleybalster Manon Flier.

De atletes wonnen in de verkiezing van de andere twee genomineerden: de waterpolosters en wielerploeg Jumbo-Visma.

De estafettevrouwen van de 4×400 werden vorig jaar ook gekozen tot Sportploeg van het Jaar, toen als bekroning van hun gouden race op de EK. De finale op de afgelopen WK was op zijn zachtst gezegd een sensationele afsluiter. Saalberg, Klaver en Peeters deden het voorbereidende werk, Bol maakte het af met een sublieme versnelling, waarbij ze vlak voor de finish de atletes van Jamaica en Groot-BrittanniĆ« inhaalde.

De ploeg boekte dit jaar ook succes op de EK indoor in Boedapest, waar de atletes hun titel op de 4×400 estafette prolongeerden.

De rolstoelbasketbalsters werden gekozen tot Parasportploeg van het Jaar. Ze prolongeerden in Dubai hun wereldtitel door in de finale China met ruime cijfers te verslaan (57-34). Op Europese para-kampioenschappen in Nederland greep de ploeg voor de vierde keer op rij de titel. Het is dit jaar voor het eerst dat er aparte prijzen zijn voor man, vrouw en ploeg in de parasport.