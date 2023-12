Europees atlete Bol ook gekozen tot Sportvrouw van het Jaar

Femke Bol is op het Sportgala in Utrecht voor het eerst in haar carrière gekozen tot Sportvrouw van het Jaar. De 23-jarige atlete verover twee gouden medailles op de WK atletiek in Boedapest en liep een wereldrecord indoor op de 400 meter. Ze werd voor die prestaties eerder dit jaar al geëerd met de titel Europees atlete van het Jaar.

Bol kreeg in de verkiezing de meeste stemmen van haar collega-topsporters en de vakjury en ontving de bijbehorende Jaap Eden Award tijdens het gala in evenementenlocatie DeFabrique.

Ze is de opvolger van schaatsster Irene Schouten, die dit jaar niet genomineerd was. Atlete Sifan Hassan (winnares marathons van Londen en Chicago) en roeister Karolien Florijn (wereldkampioene skiff) waren de twee andere genomineerden.

Bol excelleerde afgelopen zomer op de WK in Boedapest met de wereldtitel op de 400 meter horden. Ze won ook goud met de estafetteploeg op de 4×400 meter. De Amersfoortse lag op de eerste dag van het toernooi ook op koers voor goud op de 4×400 meter gemengd, maar ze kwam vlak voor de meet door extreme verzuring in de benen ten val.

Bol bleef dit jaar ongeslagen in de Diamond League op de 400 horden en ze schitterde in het voorjaar op de 400 meter met een wereldrecord indoor van 49,26 seconden. Ze liep het 41 jaar oude record van de Tsjechische Jarmila Kratochvilova uit de boeken. Er volgde ook nog twee Europese indoortitels.

Al die prestaties leverden Bol in oktober al de verkiezing tot Europees atlete van het jaar op. Ze was ook genomineerd voor Wereldatlete van het Jaar, maar die verkiezing won ze niet.