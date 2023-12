Nederlandse sportprijzen uitgereikt op Sportgala in Utrecht

Atlete Femke Bol en wielrenner Mathieu van der Poel maken grote kans om op het jaarlijkse Sportgala te worden gekozen tot Sportvrouw en Sportman van het Jaar. Bol krijgt in de strijd om de eretitel concurrentie van roeister Karolien Florijn en Atlete Sifan Hassan. Van der Poel neemt het in de verkiezing op tegen autocoureur Max Verstappen en baanwielrenner Harrie Lavreysen.

Het Sportgala wordt dit jaar gehouden in evenementenlocatie DeFabrique in Utrecht. De uitreiking van de prijzen begint om 19.30 uur.

Bol werd dit jaar wereldkampioene op de 400 meter horden en de 4×400 meter. Ze liep indoor een wereldrecord op de 400 meter. Florijn pakte in 2023 zowel de Europese titel als de wereldtitel in de skiff. Ze kan de eerste roeister worden die de Jaap Eden Award wint. Hassan maakte dit jaar indruk door de grote stadsmarathons van Londen en Chicago te winnen.

Van der Poel veroverde dit jaar de wereldtitels op de weg en in het veldrijden en zegevierde in de klassiekers Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix. Verstappen domineerde het seizoen in de Formule 1 met negentien grandprix-zeges en het veroveren van zijn derde wereldtitel. Hij kan al voor de vierde keer Sportman van het Jaar worden. Lavreysen kroonde zich tot wereldkampioen op de sprint én de teamsprint.

Bol is ook genomineerd voor Sportploeg van het Jaar. De Amersfoortse maakte deel uit van het estafetteteam dat WK-goud won op 4×400 meter. De waterpolosters en wielerploeg Jumbo-Visma zijn de andere twee gegadigden. De waterpolovrouwen pakten de wereldtitel en Jumbo-Visma wist alle grote wielerrondes te winnen.