Olympisch organisatiecomité weerspreekt stijging ticketprijzen

Het organisatiecomité van de Olympische Spelen van Parijs weerspreekt dat de prijzen voor tickets significant hoger liggen dan tijdens vorige edities. Veel sportliefhebbers uiten kritiek op dure toegangsprijzen, zoals 990 euro voor het bezoeken van olympische atletiekwedstrijden.

Volgens voorzitter Tony Estanguet van het organisatiecomité liggen de tickets voor de komende Spelen in Parijs “min of meer in dezelfde prijsklasse” als die voor de edities van Londen 2012 en Tokio 2021. In Tokio waren bezoekers uiteindelijk niet welkom als gevolg van de coronapandemie. Dat vertelde de voormalig olympisch kanovaarder woensdag op een persconferentie.

Estanguet wees op de goedkoopste tickets van 24 euro voor een bezoek aan de Olympische Spelen komende zomer. “Op de Spelen van Londen waren de goedkoopste kaarten 20 pond, dat zou nu met inflatie 27 euro zijn. De duurste tickets waren destijds 725 pond, dus iets meer dan 1000 euro met inflatie op dit moment.”

Sebastian Coe, voorzitter van de Internationale Atletiekfederatie, zei maandag: “Het is mijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat onze sport in een zo goed mogelijke omgeving plaatsvindt. En dat het Franse organisatiecomité er alles aan doet om de stadions te vullen, ook al is de prijs van de kaartjes, zoals we weten, hoog.”