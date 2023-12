Roeicoach Meenhorst gekozen tot Coach van het Jaar

Eelco Meenhorst is op het Sportgala in Utrecht gekozen tot Coach van het Jaar. Hij leidde de Nederlandse roeiploeg in september op de WK in Belgrado naar een recordoogst van acht medailles; vijf keer goud en drie keer zilver.

Meenhorst kreeg de meeste stemmen van zijn collega-coaches en de vakjury en won de verkiezing van de drie andere genomineerden: atletiekcoach Laurent Meuwly, sportief manager Merijn Zeeman van wielerploeg Jumbo-Visma en bondscoach Evangelos Doudesis van de waterpolosters. De roeicoach ontving de bijbehorende Coach Award tijdens het gala in DeFabrique uit handen van ex-volleybalster Manon Flier.

Meenhorst boekte op de Olympische Spelen van Tokio al succes als de coach van de gouden mannen dubbelvier en de zilveren mannen dubbeltwee. Na de Spelen werd hij gepromoveerd tot hoofdcoach van zowel de mannen als de vrouwen. Zijn ambitie om het beste roeiland ter wereld te worden kreeg gestalte tijdens de WK in Belgrado, waar de Nederlandse equipe met acht plakken het medailleklassement won.